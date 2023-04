Incontro sulla sicurezza a Villamarina

Questa sera, alle 20.30, nella sala polivalente del Polo scolastico in via Litorale Marina, si terrà un incontro per parlare di sicurezza ed informare i cittadini sul servizio di Controllo di vicinato assieme alla Polizia locale e del progetto ’Sconfiggi la truffa’ con la Compagnia dei carabinieri. L’iniziativa è organizzata dal Comitato di zona Valverde-Villamarina, che ha già organizzato da tempo il servizio di Controllo di vicinato, formato da 40 volontari, ed intende coinvolgere altri residenti per collaborare con le forze dell’ordine.