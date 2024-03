Incontro toccante con Francesco: "É stato paterno e ha fatto battute"

Vescovo Douglas Regattieri, com’è avvenuto l’incontro con il papa?

"Il Santo Padre ci ha ricevuto come Conferenza episcopale dell’Emilia Romagna, insieme. L’abbiamo incontrato anche nell’udienza generale in aula Paolo VI, con migliaia di pellegrini, giunti anche dalle Chiese della nostra regione, ma l’incontro con i vescovi della Regione è stato ovviamente il più atteso e il più emozionante. Sereno, disponibile a rispondere a ogni questione posta da noi, molto attento alle nostre problematiche e alle nostre persone, ho percepito dal papa un’autentica e non formale paternità. Ci ha messo a nostro agio, anche grazie a qualche battuta".

Può condividerne una?

"Mi è rimasta impressa questa: ’Dite tutto quello che vi sentite di dire; anche le critiche al papa: fatte qui dentro non sono peccato. Lo sono invece se fatte fuori!"

Quali sono stati altri momenti salienti della visita?

"L’incontro con il Segretario di Stato, cardinale Parolin, sulle relazioni del Vaticano con gli Stati e specie con l’Italia. La Visita ad Limina ha previsto la sosta presso le quattro basiliche papali, e abbiamo celebrato davanti al sepolcro di san Pietro nelle grotte vaticane il primo giorno, quindi le messe sono seguite a San Giovanni in Laterano, a Santa Maria Maggiore e a San Paolo fuori le Mura".

a.a.