Incontro tra Macrelli e le studentesse che hanno disegnato il manifesto

In occasione dell’ultimo evento del ‘Marzo delle donne’ 2025, la rassegna proposta al territorio dall’Amministrazione comunale e dalle associazioni aderenti al Forum sui Generis in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, celebrata l’8 marzo, l’assessora alle Politiche giovanili e ai Diritti delle differenze Giorgia Macrelli esprime un sentito ringraziamento alle studentesse del Liceo classico ‘Monti’ che hanno realizzato il manifesto promozionale.

Il manifesto della rassegna è stato realizzato a partire dal disegno di Adele Amadori, Marlene Brigliadori, Anna Placuzzi, Caterina Roncucci e Isabella Zammarchi della classe 1°AS del liceo classico ‘Vincenzo Monti’ che in questi giorni hanno incontrato l’assessora raccontandone l’ideazione e aprendo un dibattito sul tema della parità di genere a scuola, a casa e sul lavoro, e approfondendo le attività svolte dal Centro donna e Centro Antiviolenza del Comune di Cesena. "È per me un onore – commenta l’Assessora – aver potuto collaborare con le tantissime associazioni impegnate sul nostro territorio accogliendo inoltre le proposte delle studentesse che hanno risposto al contest lanciato nel mese di febbraio per la realizzazione del manifesto dell’edizione 2025 del ‘Marzo delle donne’".