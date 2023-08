"I dati confermano lo scenario di previsione che vede per le due province un incremento del valore aggiunto, dello 0,7% per Forlì-Cesena e del 1,1% per Rimini – commenta Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna –. Dopo due anni molto brillanti, si sta consolidando la situazione economica, pur in uno scenario generale caratterizzato da vari elementi di complessità a livello globale. Tengono l’export e i consumi mentre c’è un po’ di calo degli investimenti. Per quanto riguarda il turismo occorre aspettare la fine della stagione per valutare correttamente i dati".