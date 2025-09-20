Incroci pericolosi, residenti esasperati

A Savignano continuano gli incidenti, a cadenza settimanale, ormai da vent’anni, fra via Selbelle III, una strada di qualche centinaio di metri, negli incroci con la provinciale 11 per Sogliano nella parte alta e via Rio Salto nella piana. Due incroci che in vent’anni hanno portato decine di incidenti anche con morti e feriti gravi. L’ultimo è accaduto nella parte alta nell’incrocio con la provinciale 11 nei giorni scorsi, per fortuna senza feriti gravi. Chi percorre via Selbelle da mare a monte quando arriva sulla provinciale non ha visibilità e quindi deve portarsi sulla carreggiata e se arriva un altro mezzo il rischio incidente è elevatissimo. Poi ci sono tanti incoscienti che tengono una velocità molto elevata e in caso di un ostacolo, non riescono a frenare in tempo onde evitare l’impatto. Via Selbelle III è molto trafficata perchè è una scorciatoia per chi arriva da Sogliano al Rubicone, Borghi e Longiano, che la percorre evitando di addentrarsi così nel caotico traffico della via Emilia che sopporta una media di 40mila autoveicoli al giorno.

L’ex sindaco Filippo Giovannini disse che aveva scartato l’ipotesi di una circonvallazione della via Emilia a Savignano che sarebbe costata dagli 80 ai 100 milioni di euro, anche se Savignano è l’unico comune a non avere la circonvallazione della via Emilia da Piacenza a Rimini, richiesta dai cittadini dal novembre 1963. La circonvallazione attuale venne costruita nel 1800 ed è diventata parte integrante del centro storico, parallela a quella originale costruita nel 189 a. C. e completata nel 187 a. C, passa nel centro, sopra il ponte romano sul Rubicone. Giovannini disse che nel Pug, il Piano urbanistico generale, si stava cercando una soluzione alternativa a via Selbelle III. Ma i residenti in via Sogliano in prossimità dell’incrocio chiedono una soluzione urgente.

Dice un gruppo di loro: "Tre anni fa siamo stati in provincia e ci hanno risposto che avrebbero provveduto, abbiamo parlato con vari amministratori e ci hanno detto che sarebbero intervenuti. Ma abbiamo fatto l’errore di non chiedere in quale anno. Dopo vent’anni di attesa siamo stanchi". Sulla situazione intervengono Nicola Dellapasqua sindaco di Savignano sul Rubicone e l’assessora ai lavori pubblici Francesca Castagnoli che dicono: "Il più recente lavoro che abbiamo fatto sulla via Selbelle III è andato proprio a intervenire in un’ottica di sicurezza e prevenzione; si è trattato della sistemazione della banchina della via, che rende più sicuri il transito, e l’immissione dalla Sp11. Chiaramente, come Comune possiamo intervenire direttamente sulle strade urbane, e non sulle strade provinciali. In ogni caso, siamo disponibili a interventi di mitigazione da concordare con gli enti provinciali, per minimizzare i disagi e apportare un miglioramento alla viabilità".

Ermanno Pasolini