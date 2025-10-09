Incubo furti in casa a Cesena, l’allarme corre via social

Cesena, 9 ottobre 2025 – È sera. Lunedì 6 ottobre, ore 23. Scatta un allarme. Sarà il vento? Un gatto? Chissà. Ma la mente (complice il buio e il silenzio della notte) vola al pensiero di un possibile ladro, magari in qualche via più in là. Siamo a Cesena, ‘al riparo’, in casa nostra. Ma potremmo essere ovunque. È solo una percezione di un qualcosa che stona, un senso di sicurezza che talvolta traballa un po’. Eppure i dati ufficiali dovrebbero confortare. I numeri diffusi dai Carabinieri di Forlì-Cesena, esattamente un mese fa, chiariscono che “i furti in abitazione a Forlì-Cesena sono calati del 15%”, e che in generale, ci sono stati meno reati ma più arresti (190 nei primi otto mesi del 2025). Preoccupa però l’aumento delle rapine in strada in provincia. Secondo il rapporto dei carabinieri di Forlì-Cesena c’è stato un calo del 10% dei reati registrati all’interno della provincia di Forlì-Cesena tra i primi otto mesi del 2024 e lo stesso periodo nel 2025. Giusto il tempo di elencare i numeri, e anche l’allarme, nel frattempo, ha cessato di suonare. Ma è solo un sollievo momentaneo. Perché altrove, a poca distanza di tempo e di spazio, qualcosa di ‘storto’ è successo. E’ sempre lunedì mattina quando appare lo sfogo sui social di un uomo: “Io non li denuncio neanche più, è inutile”. Non è la strada da seguire: i reati vanno denunciati, sempre, alle forze dell’ordine.

“Sono entrati nel cortile di notte – continua lo sfogo - hanno aperto le macchine e poi sono scappati. Un ladro l’ho visto: teneva una mascherina in volto e il cappellino”. Una raffica di segnalazioni via social network. Fatti ripetuti a Case Finali, a Calisese e altrove. “A Ponte Abbadesse ci sono stati due furti in poche settimane – dice un uomo - è stato visto un signore con un giubbotto nero, un cappuccio e una mascherina. Ladri che si aggirano nelle zone del Cesenate, entrano nei giardini privati, entrano in casa, e rovistano all’interno delle auto. Si sono verificati piccoli furti in almeno un paio di giardini e tentativi di entrare in casa con danni, anche con l’aiuto di un piede di porco”. Ed è sempre di due giorni fa (questo maledetto lunedì nero) la denuncia di una donna. “Lunedì mattina a San Vittore hanno chiamato mia zia anziana dicendo che c’era una denuncia da parte di una gioielleria di Cesena e che se voleva uscirne pulita avrebbe dovuto pagare con contanti e gioielli e che sarebbe venuto un carabiniere (falso ovviamente, ndr) a casa sua a ritirare tutto. Mia zia è stata molto scaltra e grazie all’aiuto di mio babbo e dei carabinieri il truffatore è stato arrestato”. Un salto indietro al 27 settembre: tentativi multipli di effrazione in via San Carlo. Accaduti nella notte alle 3.10. Mentre in via Passo Corelli, sono entrati i ladri mentre i residenti erano in casa. Movimenti sospetti registrati in via Chiesa Pievesestina. “C’è un tizio – si legge sui social – che va in giro per tutta Cesena con un cappellino e pantaloncini: è stato ripreso da molte telecamere usa un meccanismo che legge i codici dei telecomandi delle auto per aprirle e sono state fatte moltissime denunce”. Realtà o fantasia che sia, la preoccupazione per i furti rimane, anche se i dati dei reati calano.