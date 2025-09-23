Incubo senza fine. Si avvicina troppo alla ex compagna: finisce in carcere

Ha nuovamente violato, senza rispettare le imposizioni dei giudici, il divieto di avvicinarsi all’ex compagna e così visto il ripetersi delle vicende, un 50enne, italiano, che era residente a Cesena, ma attualmente abitava in un’altra provincia per imposizione del Tribunale di Forlì, è stato arrestato di nuovo una seconda volta dai carabinieri della compagnia di Cesena. Infatti nei giorni scorsi, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cesena hanno arrestato il 50enne, che era ritenuto presunto responsabile della violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, più precisamente l’ex compagna, disposta a seguito di pregressi atti persecutori, con minacce, insulti e aggressioni. Una brutta e incresciosa vicenda che si trascina da tempo.

L’uomo, già in precedenza, il 3 febbraio scorso, era stato arrestato ed era stato sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai suoi familiari, a seguito di reiterate condotte violente e maltrattamenti nei confronti di lei e dei suoi familiari, compresi due figli maggiorenni avuti dalla donna da una precedente relazione. Proprio in seguito a questi comportamenti non consoni con il rispetto delle persone, era stato arrestato dai carabinieri di Cesena per atti persecutori aggravati.

Il 50enne ne aveva anche combinata un’altra: aveva verosimilmente provocato la rottura del braccialetto elettronico segnalando alle forze dell’ordine un malfunzionamento. Poi aveva prima, minacciato telefonicamente la moglie e poi, molto rapidamente aveva raggiunto l’abitazione della donna cercando di entrare in casa con forza. Ma la persecuzione nei confronti della ex compagna è continuato. Il 14 agosto, era stato denunciato nuovamente per atti persecutori e minacce. Questa ultima violazione aveva comportato l’emissione del provvedimento da parte del Gip del Tribunale di Forlì, della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento. Ma lui non ne voleva sapere dell’obbligo di rispettare le disposizioni di legge e nonostante questa misura adottata dai giudici, l’uomo, in tarda serata, ha nuovamente violato il divieto di avvicinarsi alla abitazione dell’ex compagna e dei suoi familiari e, a seguito della segnalazione pervenuta alla centrale operativa dei Carabinieri di Cesena, i militari di pattuglia del Nucleo Radiomobile, prontamente allertati, sono riusciti a intervenire, intercettandolo e bloccandolo prima che raggiungesse l’abitazione della donna.

A conclusione degli accertamenti condotti dai carabinieri della Compagnia di Cesena, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Cesena, in attesa di comparire, nella giornata successiva, davanti al giudice per la convalida del provvedimento. In sede di udienza, il giudice ha convalidato l’arresto confermando, nei suoi confronti, la misura della custodia cautelare in carcere a Forlì.