Indagine Eduscopio ‘Righi’, ‘Marie Curie’ e ‘Monti’ tra i migliori licei della provincia

Eduscopio.it ha pubblicato la nuova edizione dell’analisi compiuta annualmente sulle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia. Il portale, nato nel 2014, si pone come scopo principale quello di aiutare gli studenti appena usciti dalla terza media a compiere la scelta migliore per il proprio percorso di studi, comparando e classificando le scuole dell’indirizzo di studio secondario che più interessano in una determinata area geografica. Lo studio di Eduscopio si basa principalmente su due parametri: la capacità di licei e istituti tecnici di preparare gli studenti a un futuro passaggio all’università e, dall’altra parte, le possibilità che gli istituti tecnici e professionali offrono per orientare al meglio i ragazzi al mondo del lavoro. A ciascuna scuola elencata viene assegnato un indice Fga, ottenuto calcolando la media dei voti agli esami universitari e la percentuale di esami superati. Per questa nuova edizione, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli ha analizzato i dati di oltre 1.330.000 diplomati italiani, in tre successivi anni scolastici e in circa 8.150 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

Per quanto riguarda la nostra zona geografica, Eduscopio ha confrontato le scuole secondarie di secondo grado presenti in un raggio di 30 km. Tra gli istituti di Cesena, troviamo nel podio della graduatoria dei licei ad indirizzo scientifico l’Augusto Righi, terzo con il punteggio di 82.57 e preceduto soltanto dal ‘Marie Curie’ di Savignano sul Rubicone (91.38) e dal Torricelli-Ballardini di Faenza (84.57). Il ‘Righi’, tuttavia, ha ottenuto il punteggio più alto per l’indirizzo di scienze applicate. Il ‘Vincenzo Monti’, invece, si trova al terzo posto nella graduatoria dei licei classici, preceduto dal ‘G.B. Morgagni’ di Forlì, al primo posto, e dal ‘Torricelli-Ballardini’ di Faenza, secondo. Il liceo classico di Cesena spicca inoltre nella classifica relativa all’indirizzo Scienze Umane, dove si posiziona al primo posto davanti al ‘Ferrari’ di Cesenatico, al ‘Morgagni’ di Forlì e al ‘Carducci’ Forlimpopoli, e in quella dell’indirizzo Scienze Umane con opzione Economico-Sociale, dove chiude sempre davanti al ‘Morgagni’. Tra i linguistici, secondo posto per l’istituto ‘Ilaria Alpi’ dietro soltanto al ‘Torricelli-Ballardini’.

L’area del cesenate presente anche nelle liste dei migliori istituti tecnici della zona. Tra gli indirizzi economici figurano nei primi posti due scuole cesenati, si tratta del Serra (secondo posto) e dell’Agnelli di Cesenatico (quarto). Nella classifica riservata invece agli istituti di indirizzo tecnico-tecnologico, gradino più alto del podio per l’Agrario ‘Garibaldi-Da Vinci’ di Cesena. L’Agnelli di Cesenatico, inoltre, detiene il primato dell’indice di occupazione più alto tra i propri diplomati relativamente agli indirizzi economici (82.06). Secondo posto tra gli indirizzi professionali per il ‘Pellegrino Artusi’ di Forlimpopoli., mentre il liceo artistico e musicale migliore della zona è l’istituto ‘Antonio Canova’ di Forlì.