Indagine sull’alluvione "Accertare gli errori"

Nel consiglio comunale di giovedì alle 13 figura all’ordine del giorno anche la istituzione e la costituzione della commissione temporanea speciale sull’alluvione del 16 maggio. A richiederla era stata anche Cambiamo.

Capogruppo di Cambiamo Andrea Rossi come valuta l’istituzione della commissione?

"Che il Comune di Cesena abbia deciso di proporre una commissione temporanea speciale sull’alluvione dello scorso 16 maggio è una bella notizia per la città, una doverosa scelta di trasparenza che riannoda i fili del dialogo dopo che, negli ultimi giorni, l’ente pubblico aveva dato l’impressione di accartocciarsi sui soliti schemi della mancata partecipazione. La decisione di istituire finalmente la commissione ha, in parte, diradato queste ombre".

C’è chi tra le opposizioni paventa che possa essere un commissione di facciata.

"Il rischio c’è e non deve accadere che diventi un ente come ad esempio la consulta agricola con una funzione puramente ornamentale, il classico organismo più di forma che di sostanza. Inoltre, abbiamo la sensazione che si voglia saltare a piè pari l’analisi del passato, evitando di riavvolgere il nastro delle cose non fatte".

Richiedete un accertamento delle responsabilità?

"Nessuno intende processare i governi locali degli ultimi tre anni, ma un viaggio a ritroso nella storia delle opere pubbliche di questa città è essenziale se si vuole davvero comprendere i recenti accadimenti e fare in modo che certi errori e certe omissioni non debbano più ripetersi.

Partire dalle cause di questa tragedia non ci servirà per distribuire colpe e condanne ma piuttosto per avere gli strumenti per affrontare responsabilmente le sfide del futuro. Ad esempio, bisognerà far chiarezza sul piano delle attività estrattive del Comune di Cesena. che prevedeva la realizzazione di casse di espansione previste a monte della città, una in Comune di Mercato Saraceno e sei in Comune di Cesena. Opere mai realizzate. C’è poi la questione dei ponti sul fiume Savio, in primis il Ponte Nuovo oggetto negli ultimi anni di tanti lavori, che però non ne hanno mai previsto l’innalzamento".

Qual è la vostra posizione sulla diga di Quarto?

"Deve essere recuperata attuando i progetti già esistenti e rimasti sulla carta. Il lago aveva un invaso capace di 4,5 milioni di metri cubi quando la diga fu costruita; oggi si è ridotto forse a poco più di mezzo milione di metri cubi. Inoltre, gli argini del fiume Savio devono essere alzati ulteriormente e devono essere rinforzati per impedire il loro sfaldamento sotto la pressione dell’acqua. Infine, restano fondamentali i lavori di manutenzione nei letti dei fiumi, rimuovendo dagli alvei piante morte e i grandi alberi, che possono incastrarsi sotto i ponti e ostacolare il transito delle acque. Serve, insomma, un piano di manutenzione permanente degli alvei per consentire il libero deflusso delle acque e la rimozione dei depositi alluvionali annuali, attivando anche un piano di accumulo delle sabbie fluviali per future opere di difesa foranea e rinforzo degli argini. Di questo ed altre questioni dovrà occuparsi la neonata Commissione ragionando con logica e per priorità".