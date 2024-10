Indagine sulle imprese: "Sono sempre più green"

Confartigianato si mette a fianco delle imprese e punta sulla loro sostenibilità per dar vita a un modello di business che non solo permetta il sostentamento dell’impresa a lungo termine, ma che sia anche attento all’ambiente, al benessere sociale e a una governance equa e lungimirante. Un concetto che trova il proprio culmine nel progetto di Confartigianato. "Il 25 settembre scorso - spiega il segretario di Confartigianato Stefano Bernacci – è entrato in vigore il decreto di recepimento italiano della direttiva europea inerente alla rendicontazione di sostenibilità aziendale che introduce l’obbligo di redazione del bilancio di sostenibilità dal 2025 per un numero crescente di imprese. Sebbene le pmi non quotate non siano direttamente coinvolte dai nuovi obblighi, di fatto lo saranno sempre più attraverso due meccanismi: l’accesso al credito e la fornitura a grandi imprese. Questo significa che nel concedere un prestito alle imprese, le banche non dovranno basarsi solo sui bilanci ma anche ad esempio sul rischio climatico legato al settore economico e alla localizzazzione dell’impresa". È evidente l’impatto che in un territorio come la Romagna, caratterizzato da un alto rischio di natura idrogeologica, tale dinamica potrebbe determinare sull’accesso al credito sotto forma di maggiori costi o di una restrizione nei finanziamenti. "Confartigianato è impegnata – dice Daniela Peduzza del gruppo di presidenza di Confartigianato – per fornire alle piccole e medie imprese gli strumenti finanziari, normativi e culturali affinché questo cambiamento si possibile e renderle sempre più protagoniste nella tutela dell’ambiente". Nella settimana dal 21 al 27 ottobre in tutta Italia, attraverso 65 eventi in 50 comuni, Confartigianato ha sviluppato progetti, strumenti e azioni per diffondere la cultura sulle opportunità e limitare i rischi dalla transizione green.

Oltre 300 imprese cesenati hanno risposto a un questionario di autovalutazione e costituiscono la base della comunità ‘Confartigianato Imprese Sostenibili’ nel nostro territorio. Le imprese partecipanti (perlopiù piccole, ovvero il 94% sotto i 50 addetti e per il 67% artigiane) segnalano di aver effettuato nella stragrande maggioranza dei casi (74%) investimenti per incrementare la sicurezza dei luoghi di lavoro negli ultimi 4 anni e il 53% di aver investito per sostituire macchinari migliorandone l’impatto ambientale.