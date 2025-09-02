Indagini su CasaPound, insulti razzisti a tre giovani. Il sindaco: “Adesso basta”

Cesena, 2 settembre 2025 – Insulti razzisti a giovani di colore e rissa davanti alla sede di Casapound. Si infittiscono le indagini sull’aggressione avvenuta venerdì sera in corte Dandini, nel cuore del centro storico di Cesena, nei pressi del circolo Diavolessa, sede di CasaPound. Tre ragazzi di colore di circa 25 anni sarebbero stati aggrediti e malmenati dopo avere ricevuto una serie di insulti razzisti, da parte di avventori del circolo. CasaPound smentisce che l’aggressione sia da attribuire ai suoi militanti o agli avventori del circolo e controbatte che sono state due persone che si trovavano nel locale ad essere state vittime di un’aggressione.

Stando a quanto dichiarato dai tre giovani, mentre passavano davanti alla sede di CasaPound hanno visto persone che stavano bevendo e una di loro si è avvicinata gridando ’negro di m...’ dopodiché si sarebbe tolto la cintura dai pantaloni e avrebbe colpito con una cinghiata nella schiena uno dei tre ragazzi. Stando alla ricostruzione dei ragazzi, che si apprestano a sporgere denuncia, sarebbe poi intervenuta una decina di avventori in maniera minacciosa. Due giovani sono fuggiti, il terzo, rimasto a terra, ha subito le lesioni peggiori e ha dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale Bufalini. Uno è un programmatore di origini ivoriane, un altro cresciuto a Cesena era rientrato per festeggiare la laurea in Economia alla Sorbona e il terzo ha cittadinanza italiana, togolese e beninese.

La colluttazione è stata sedata grazie all’intervento di polizia e carabinieri. Gli organi inquirenti si trovano di fronte a due versioni diametralmente opposte. In questo senso saranno molto utili, se non addirittura decisive, le immagini delle telecamere, che sono state acquisite e potranno offrire elementi probanti per la ricostruzione dell’accaduto.

Da parte della questura si sta procedendo con puntiglio e meticolosità. Durissimo il commento alla vicenda da parte del sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, che già nel 2024 accolse con parole di fuoco l’apertura del circolo. “Questi rigurgiti di razzismo e di violenza – afferma Lattuca – non vanno sottovalutati e tollerati e quindi chiedo alle autorità competenti di fare la propria parte a riguardo. Aggiungo che non sono sorpreso che il grave episodio abbia visto come protagonisti i militanti di CasaPound. Razzismo e violenza fanno parte infatti della loro storia e della loro cultura fascista. Aggiungo inoltre che per la quasi totalità dei cesenati ritengo di poter dire che la città non sentirebbe la mancanza di quel circolo”.

“La condotta degli avventori non credo debba ricadere sul circolo in sé – aggiunge Lattuca – e in ogni caso non è l’amministrazione comunale che può agire per la sua chiusura, bensì la questura. In passato alcuni locali sono stati fatti chiudere per settimane in presenza di episodi disdicevoli”.

Intanto l’associazione Mediterranea Saving Humans di Forlì-Cesena interviene affermando di aspettarsi “che l’autorità giudiziaria apra un fascicolo volto ad individuare i responsabili dei fatti. L’amministrazione cittadina dal canto suo si deve schierare con i fatti al fianco degli aggrediti e costituirsi parte civile del procedimento penale che si avvierà”.