Indagini sull’alluvione al Lions Club Valle Savio con il geologo Antolini

Il Lions Club Valle Savio inizia il proprio anno sociale, sotto la guida della presidente Emanuela Casali, indagando sulle cause e gli effetti dei fenomeni alluvionali che hanno colpito la Romagna. Sabato scorso si è tenuto l’incontro con il presidente dell’ordine dei geologi Paride Antolini (nella foto). "È stata una serata memorabile e istruttiva - commenta la presidente Emanuela Casali -. Il dottor Antolini ha condiviso una presentazione aiutandoci a comprendere cosa sia accaduto durante l’alluvione in Romagna e quali siano state le implicazioni geologiche di questa catastrofe. L’incontro ha permesso di acquisire maggior consapevolezza sulle sfide ambientali e di discutere su possibili iniziative per il futuro".