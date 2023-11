Indennizzi a cittadini e aziende, assemblee a Sarsina e San Rocco

Stasera alle 20.30 al Centro culturale di Sarsina è in programma un’assemblea pubblica dedicata al tema degli indennizzi post alluvione per le imprese agricole danneggiate. All’incontro, organizzato dall’Amministrazione comunale di Sarsina in collaborazione con il Comitato Alluvionati, interverranno Marco Casali, agronomo, e Candido Bucci, geologo. "Sarà un’occasione importante per confrontarsi con i relatori, che ringraziamo, e per informare circa le modalità di ristoro, che sono contenute nella recente ordinanza n.11 del Commissario Figliuolo e in altri bandi" afferma una nota del Comune di Sarsina.

Un’altra assemblea pubblica sulle tematiche degli indennizzi per i danni dell’alluvione si terrà a Cesena lunedì 6 novembre alle 20.45 nel teatro parrocchiale di San Rocco (via Farini 248). L’incontro è organizzato dal Quartiere Oltresavio e dal Comitato alluvionati Cesena. Interverranno : Francesca Lucchi (Assessora alla Sostenibilità Ambientale e ai Progetti Europei), Sara Vannoni (Referente dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile) e Lia Montalti (Consigliera Regionale). Per informazioni, email consiglio@quartiereoltresavio.it e sito web www.quartiereoltresavio.it.