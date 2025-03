Indennizzi o rivalutazioni. Balneari, sindacati a Roma

Ancora non è arrivata la bella stagione, ma le spiagge italiane sono sempre più calde. Il calore ovviamente non lo sentono i turisti, ma i proprietari degli stabilimenti balneari si. Questi infatti sono giorni in cui si decide il futuro dei bagni al mare, in previsione dell’evidenza pubblica delle attuali concessioni che scadono tra due anni. L’applicazione della direttiva Bolkestein è data ormai per scontata, quindi i Comuni dovranno pubblicare i bandi. Ciò che ha amareggiato parecchio la categoria è il fatto che non sono previsti indennizzi agli attuali concessionari, i quali sono consapevoli di avere costruito un’attività su una superficie di proprietà dello Stato, ma rivendicano il diritto legato al fatto che tale attività è stata costruita da loro, in molti casi con un notevole investimento di denaro e risorse umane.

Nell’attuale previsione, ai concessionari andrebbero riconosciuti soltanto gli investimenti non ammortizzati, effettuati negli ultimi cinque anni. Quindi chi ad esempio sei anni fa ha speso dei milioni per realizzare lo stabilimento, non vedrebbe un euro. Questo è considerato profondamente ingiusto dalla categoria, mentre dall’altra parte della barricata c’è chi difende la scelta di non riconoscere il valore dell’azienda, proprio per non avvantaggiare gli attuali concessionari rispetto ad altri imprenditori interessati a partecipare ai bandi. Negli ultimi tempi prende corpo l’idea di applicare la rivalutazione aziendale. Questo consentirebbe agli attuali concessionari di avere un riconoscimento, ma con un conto salato. A dire il vero non c’è nulla da inventare, dal momento che la legge già consente in Italia a tutte le aziende di rivalutarsi con una perizia giurata firmata da un tecnico regolarmente iscritto all’albo, versando poco meno del 20 percento allo Stato. Facendo un esempio concreto, un operatore balneare può far rivalutare il suo bagno un milione di euro, versando circa 180mila euro. Il problema tuttavia è che la questione della direttiva Bolkestein non è equiparabile ad altri contesti economici e altre aziende.

Potrebbe infatti accadere che il Governo accetti questa linea e la porti avanti, appunto per vedere riconosciuti i diritti degli attuali concessionari che hanno investito negli anni passati, ma il Consiglio di Stato potrebbe voler dire la sua come già avvenuto in passato e anche l’Unione Europea potrebbe voler entrare nel merito di una eventuale rivalutazione degli stabilimenti balneari. Domani, giovedì, a Roma si terrà un tavolo in cui si confronteranno il ministro Matteo Salvini, gli esponenti degli altri ministeri interessati e i rappresentanti delle categorie sindacali dei balneari. Fra gli argomenti di cui si discuterà riguardo la Bolkestein, ci potrebbe essere proprio la questione delle rivalutazioni.

Giacomo Mascellani