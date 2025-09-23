Indice di sportività tra luci e ombre. Calcio dilettantistico da top ten

Siamo a metà classifica, lontani dalla zona retrocessione, ma anche a considerevole distanza dalla vetta. Ieri il Sole 24 ore ha pubblicato l’Indice di sportività realizzato dalla divisione Sport di Pts, società di consulenza strategica e direzionale, relativo a tutte le province italiane. Su 107 territori in lizza, quello di Forlì-Cesena si è piazzato alla 45esima posizione, la peggiore della Romagna e ad ampio margine di distanza dal capoluogo Bologna giudicato quinto. Meglio di noi hanno dunque fatto anche i ‘vicini’ di Rimini (noni) e Ravenna (trentaseiesimi). E’ una classifica, le classifiche si basano sui numeri e i numeri non raccontano mai tutta la verità. Ma fotografano in ogni caso un quadro certamente obiettivo del contesto al centro dell’analisi. Che nel caso specifico è quello sportivo. La valutazione, che a scuola varrebbe una promozione pur restando ben lontano dagli ambiti dell’eccellenza, può forse incuriosire in particolare visti gli importantissimi investimenti messi sul tavolo da Palazzo Albornoz (grazie al decisivo sostegno del Pnrr) proprio in relazione a questo settore. Serve però anche precisare che i dati citati nella ricerca sono relativi all’intero territorio provinciale, contando dunque oltre a Cesena e Forlì anche gli altri Comuni sparsi dalla riviera alle vallate e si riferiscono al 2023 o al 2024, mentre per misurare il vero impatto dei tanti interventi legati per esempio a Cesena Sport City servirà attendere ancora almeno un anno (anche due pensando alla piscina).

Entrando nel merito dello studio, la graduatoria è stata composta analizzando quattro macro aree, poi a loro volta divise in sottocategorie: le strutture sportive (a riguardo Forlì-Cesena è trentesima), gli sport di squadra (trentottesima), gli sport individuali (sessantaduesima) e lo sport integrato con la società (quarantesima). Ce la caviamo molto bene in particolare in relazione al calcio dilettantistico, che ingloba le categorie come la serie D e l’Eccellenza, in relazione al quale il nostro territorio è al decimo posto in Italia. Bene anche col calcio professionistico (25esimi, col Cavalluccio che fa la voce grossa) e il basket (36esimi, evidentemente grazie soprattutto all’apporto forlivese, dove la palla a spicchi è nel dna della comunità). Più indietro il volley, che si colloca alla posizione numero 51. Bene invece il rapporto tra squadre e territorio, in relazione al quale siamo sedicesimi. Ottimi riscontri arrivano pure dal settore indoor che comprende anche la ginnastica artistica (a Cesena due squadre lottano ormai da anni al vertice della A1) e in relazione al quale la provincia di Forlì-Cesena staziona al ventesimo posto nazionale. Bene l’atletica (34esima posizione), benissimo il mondo dei motori (siamo tredicesimi), meno bene il nuoto (posto numero 72, aspettando la nuova piscina) e il tennis (63). La posizione numero 63 riguarda anche il rapporto tra sport e bambini, un tasto dolente per un territorio come il nostro che investe tanto nella promozione dell’attività fisica a favore delle nuove generazioni. Evidentemente in questo ambito - strategico - serve fare di più. E’ leggermente migliore la 54esima posizione relativa al coinvolgimento femminile, così come il quadro relativo alla partecipazione alle discipline paralimpiche ci vede 51esimi. Chiudiamo infine con due valori lusinghieri: il diciottesimo posto in relazione alle connessioni tra sport, storia e cultura e il quattordicesimo abbinato alle attività amatoriali.