Indossano gli abiti e tentano di scappare: arrestati due tunisini

Hanno cercato di rubare alcuni capi di abbigliamento, indossandoli, in un centro commerciale, ma grazie ai solerti commessi, sono stati bloccati e, anche se fuggiti, arrestati lì vicino dagli agenti della Polizia di Stato di Cesena. La rapina in concorso ha portato all’arresto da parte degli agenti del Commissariato di Cesena di due cittadini di origine tunisina di 22 e 24 anni. I due stranieri si sono resi responsabili di una rapina all’interno di un centro commerciale in via Giordano Bruno. I malviventi, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, dopo essere entrati nell’ esercizio commerciale, aggirandosi tra gli scaffali del reparto vestiario, si sono impossessati di alcuni capi di abbigliamento, indossandoli. Ma una commessa li ha scopertio e gli ha chiesto di pagarli o restituirli. I due dapprima hanno finto di restituire la merce, salvo poi tenerla stretta e spingere violentemente la dipendente per darsi alla fuga. Un secondo commesso ha cercato di bloccare la via d’uscita, ma è stato letteralmente spostato dai due ladri. Immediata la richiesta di aiuto al 112 e l’arrivo in pochi minuti di due pattuglie della Polizia. Gli agenti hanno intercettato subito i malviventi mentre stavano scappando lungo l’intersezione tra la via Ravennate e la via Alfonsine. I fuggiaschi sono stati arrestati considerata la flagranza per il reato di rapina in concorso. Da un controllo in banche dati è emerso, inoltre, che i due tunisini hanno a loro carico diversi precedenti specifici e per altri reati. Nel corso della direttissima il giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato il doppio arresto.

Ermanno Pasolini