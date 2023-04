Indumenti ai senzatetto del dormitorio di via Strinati

Gli utenti del centro diurno Roverstella e del dormitorio di via Strinati sono stati protagonisti di un momento solidale organizzato dall’associazione di volontariato Twiga Onlus,presieduta da Francesca Stagno, medico di medicina generale, che ha donato indumenti e di generi di prima necessità a donne e uomini che fruiscono dei servizi comunali gestiti da Asp del distretto Cesena-Valle Savio.

"Ringraziamo l’associazione Twiga Onlus – afferma l’assessora ai servizi per le persone e le Famiglie Carmelina Labruzzo – per aver consegnato ai servizi sociali materiale per i nuclei familiari con minori in situazione di fragilità". Alla consegna, avvenuta nei locali del Roverstella, hanno preso parte Annalisa Furlani ed Eleonora Pucino dell’Unità di Strada Via delle Stelle, Arianna Tonelli, referente dell’Accoglienza diurna e notturna, e l’operatrice Caterina Catrini. Si tratta di 120 paia di calzini, 73 zaini prima accoglienza donna, 24 paia di pantaloni, 17 maglie uomo e 3 da donna, 4 tute uomo, biancheria.

La distribuzione proseguirà anche nei prossimi giorni ad opera dell’Unità di Strada Via delle Stelle e degli operatori di Asp Cesena Valle Savio.

"L’attenzione della nostra comunità verso le persone in difficoltà – commenta la presidente dell’Asp ElenaBaredi – è sempre viva. In questo momento sono una ventina i fruitori dei nostri servizi diurni e notturni, comprese docce e lavanderia sociale. In inverno erano 40".