Infiltrazioni alla Freccia Azzurra: cede un pezzo di controsoffitto

Paura e timore, che si sono poi rivelati infondati in tre edifici scolastici. Ieri sono ripartite le attività scolastiche, anche a seguito dei sopralluoghi, tutti con esito positivo, effettuati tra mercoledì e giovedì su tutti gli edifici scolastici. Dice il sindaco Filippo Giovannini: "Purtroppo questa mattina (ieri, ndr) alla scuola Freccia Azzurra, un ristagno d’acqua in un terrazzo ha provocato un’infiltrazione con conseguente distacco di una piccola porzione di controsoffitto in cartongesso. In attesa delle necessarie verifiche, solo in questa scuola dell’infanzia si è ritenuto opportuno sospendere l’attività scolastica. Non si tratta nulla di strutturale ma, l’infiltrazione ha appesantito il cartongesso, causandone il parziale distacco. Sono già in corso tutte le operazioni di ripristino per riportare la scuola in sicurezza e quindi in tranquillità per i bambini e soprattutto per le famiglie. Nella classe 3G delle scuole medie Giulio Cesare si è riscontrata una piccola perdita d’acqua in corrispondenza di un corpo illuminante nel soffitto, e nella scuola dell’infanzia Gallo Cristallo in via Togliatti una perdita dal solaio di copertura. In entrambi i casi non hanno impedito il regolare svolgimento delle lezioni".

e.p.