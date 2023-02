Infissi, nuove caldaie e luci al led: ecco 300mila euro per le scuole

Il Ministero della Transizione Ecologica ha destinato un finanziamento di 302.753,79 euro al Comune di San Mauro Pascoli per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici. Le risorse saranno impegnate per la scuola dell’infanzia Usignolo, in cui verranno sostituiti gli infissi e le luci; la scuola dell’infanzia Myricae, in cui verranno sostituiti gli infissi, le luci e la caldaia; la palestra di via XX Settembre, in cui verranno sostituiti gli infissi, la caldaia e le luci con luci a led; la succursale della scuola media "ex palazzina verde", in cui verranno sostituiti gli infissi e la caldaia. L’assegnazione avviene a seguito della candidatura degli interventi da parte dell’ufficio tecnico comunale sul Programma Operativo Nazionale Impresa e Competitività 2014 – 2020. "Con questo finanziamento proseguiamo a pieno ritmo nell’efficientamento energetico dei nostri plessi scolastici – spiega il sindaco Luciana Garbuglia – Eseguiremo degli interventi che miglioreranno gli ambienti scolastici e allo stesso tempo permetteranno una riduzione dei costi e di consumo di energia. Siamo soddisfatti che ci sia riconosciuto questo finanziamento in un settore sempre più cruciale per il futuro del nostro paese che passa dalla scuola, spazio di crescita ed emancipazione delle future generazioni". I lavori stanno per iniziare e si concluderanno tutti entro la fine di giugno 2023. Sempre quest’anno partiranno i lavori per la nuova mensa scolastica della scuola Montessori e della messa in sicurezza della scuola dell’infanzia "La Rondine": realizzati grazie al finanziamento del PNRR per un importo complessivo di 2 milioni e 400mila euro.

e.p.