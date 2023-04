Inflazione in frenata Ma il carrello della spesa per le famiglie continua a scottare

di Luca Ravaglia

Mentre l’inflazione comincia a scendere, il carrello della spesa continua a salire. Non servono dati certificati a livello nazionale per suffragare una realtà con la quale qualsiasi budget familiare sta facendo i conti, ma in ogni caso a mettere la spunta dell’ufficialità a un sentimento largamente diffuso, in queste ore ci ha pensato l’Istat. L’istituto statistico ha infatti diffuso i dati dell’inflazione di marzo, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica completa di tutte le città più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita. In questa graduatoria per niente invidiabile la nostra provincia di Forlì Cesena occupa purtroppo una posizione sopra la media, attestandosi al 23esimo posto di una lista con 71 nomi. Pure con un’inflazione scesa ‘solo’ al 7,7% (nei mesi scorsi eravamo sensibilmente sopra il 10%), anche quest’anno per far quadrare i conti servirà dover ammortizzare in qualche modo un rincaro medio di 1.861 euro per ogni famiglia su base annua. Serve chiarire che il fatto che l’inflazione diminuisca non significa che i prezzi non continuino ad aumentare (se mai dovrebbero farlo più lentamente), ma in ogni caso l’ennesimo consistente rialzo sugli scontrini è un segnale impossibile da ignorare e che contribuisce a far temere una eccessiva speculazione da parte di chi è nelle condizioni di poter dettare i prezzi.

Tornando alla classifica dell’Unione Nazionale dei Consumatori, il primo spiacevolissimo posto è occupato da Bolzano dove l’inflazione tendenziale pari a +8,5%, pur essendo ‘solo’ la settima più alta d’Italia, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva, equivalente a 2.259 euro per una famiglia media. Seguono Milano e Siena, mentre sul fronte opposto, la città più virtuosa è Potenza, con l’inflazione più bassa del Paese (+4,8%) e dove in media si spendono ‘appena’ 948 euro in più. Riguardo alla Romagna, è una magra consolazione prendere atto del fatto che a Ravenna (ottava) le cose vadano peggio, con un’inflazione all’8,2% e un aumento medio della spesa familiare di 1.982 euro. Il quadro è invece migliore a Rimini (posizione numero 47), dove è stata registrata un’inflazione del 6,9% a braccetto con un aumento della spesa di 1.667 euro. La media italiana, tanto per fornire un ulteriore ordine di grandezza, è di un’inflazione al 7,6% e di una spesa destinata a crescere di 1.652 euro. Dunque tutta la Romagna è ‘sopra media’. Di certo non un vanto.

In linea con l’Unione Nazionale Consumatori, c’è anche Adoc: "I dati di cui disponiamo - è l’amara riflessione del cesenate Giorgio Casadei, mediatore accreditato nella difesa ai consumatori – ci indicano che a fronte della crescita dell’inflazione nazionale di poco superiore al 7.5%, fare la spesa ora costa tra il 12 e il 13% in più. E’ una situazione inaccettabile, viste le pesanti ricadute sulla collettività, che non può continuare a sobbarcarsi aumenti dei costi così importanti, tanto più in un quadro come quello attuale nel quale certi tipi di rialzi non trovano alcuna giustificazione".