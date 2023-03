Influenza 2023 a Cesena, casi in calo ma ci sono 3 morti

Una vaccinazione antinfluenzale

Cesena, 17 marzo 2023 – Sta scemando. Se ne va in bella compagnia con il maledetto Covid che speriamo di non rivedere mai più. Di contro però sarà difficile poter immaginare una prossima stagione invernale senza influenza. L’ospite indefettibile dopo aver giocato a rimpiattino nelle due stagioni di pandemia, quest’anno, complice l’abbandono esultante delle misure anticovid, ha anticipato l’arrivo.

Picco prima di Natale ma, come mostrano i grafici settimanali consultabili sul sito dell’Asl Romagna, discesa pressoché costante fino ad oggi. E non siamo messi male neppure rispetto al resto dell’Italia in cui permangono ancora zone arancio. La nostra regione è stata tra le prime ad essere classificata in rosso ed è gialla già da diverse settimane. "Ci collochiamo nella fascia medio bassa - spiega la dottoressa Raffaella Angelini, direttrice del dipartimento di Sanità Pubblica dell’Asl Romagna -, ossia meno di 10 casi ogni mille abitanti la settimana". Quest’anno, praticamente, la discesa dei nuovi casi combacia con il periodo dell’anno passato in cui il picco era ancora alto.

"I grafici - dice ancora Raffaella Angelini - mostrano chiaramente quanto il picco sia stato anticipato rispetto alle passate stagioni influenzali. Ora non è più in aumento, l’andamento mostra delle piccole risalite ma il vero problema è che sta decrescendo molto lentamente. Complice il fatto che, come il Covid, anche l’infezione stagionale da influenza muta e si adatta. Dalla A siamo passati alla variante B, tutte controllate dal vaccino antinfluenzale adottato quest’anno". Una misura indispensabile considerato che il virus può anche essere letale. Nell’ambito della Romagna quest’anno l’influenza ha fatto quattro vittime, 3 a Ravenna e 1 a Rimini. Persone tra i 60 e i 70 anni, non vaccinate, ricoverate in ospedale con sintomi da terapia intensiva.

S tu diando an cor a i grafici aggiornati alla 9a settimana di sorveglianza, un focus sulla Romagna evidenzia che la curva sub regionale è praticamente sovrapponibile a quella della regione mentre sotto scorre la linea di andamento della provincia di Forlì-Cesena.

Come si distribuisce l’infezione in base alle fasce di età? "I più numerosi - elenca la dottoressa Angelini - sono i bambini dai zero ai quattro anni, quasi 20 casi ogni mille bambini alla settimana, poi ci sono quelli più grandicelli con un andamento di poco inferiore, mentre la fascia meno colpita, come deve essere considerato che sono loro i destinatari principali della campagna vaccinale, ci sono le persone con oltre 65 anni. Ma non parliamo di picco, la situazione è ben diversa". A Cesena le persone che si sono sottoposte al tampone di verifica dell’infezione poiché si erano presentate, in questa settimana, al pronto soccorso con una patologia respiratoria, sono state 82, con un 4,9 per cento di positività. Niente a che vedere con il 28,8 per cento di positività dei 15 tamponi effettuati al ps del Bufalini a fine novembre inizio dicembre. "Erano di più i casi di influenza che di covid" aggiunge Raffaella Angelini. Sul fronte delle vaccinazioni c’è stata una novità: vi ha fato ricorso un alto numero di donne in gravidanza (349 a Forlì-Cesena).