Influenza e Covid, primi segnali. Via alla campagna di vaccinazione

Arriverà, come sempre, anche se non invitata, attraverso la via preferenziale delle cattive abitudini. Basterà uno starnuto a breve distanza e il virus dell’influenza avrà trovato l’umano su cui continuare a viaggiare. E allora è meglio attrezzarsi per tempo così come sollecita l’Asl Romagna ad ogni inizio di stagione vaccinale. La campagna prende avvio giusto in questi giorni. Da lunedì 13 ottobre si aprono le porte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta che aderiscono alla campagna 2025/2026, dei servizi di igiene e sanità pubblica, dei servizi di pediatria di comunità e delle farmacie convenzionate aderenti. Qui soltanto per i maggiorenni che abbiano già ricevuto analoghe tipologie di vaccini. La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente alle persone dai 60 anni in su, alle donne in gravidanza indipendentemente dall’età e a quelle che hanno appena partorito, alle persone tra i 6 mesi i 59 anni con patologie croniche, ai conviventi dei soggetti fragili (anche se a loro volta già vaccinati), ai bambini sani tra i 6 mesi e i 6 anni, ai residenti in strutture assistenziali e lungodegenze, ai medici e agli operatori sanitari, alle persone addette a servizi pubblici di interesse collettivo, ai donatori di sangue, ai volontari in ambito sociosanitario e a chi, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani. Una campagna a tappeto che dovrebbe scongiurare epidemie gravi poiché l’influenza non è solo un fastidio, ma un’affezione grave che in casi di salute cagionevole e già minata da altre malattie può portare alla morte: si parla di almeno 8 mila decessi all’anno.

Che annata si annuncia il 2025/2026? Difficile dirlo ora poiché i casi ci sono, e dalla pandemia in qua sono accompagnati dal Covid presente benché con le unghie spuntate, ma sono pochi per stabilire un andamento epidemiologico. Tanto vale, dunque, dare un’occhiata a ciò che è successo nell’annata tra 2024 e 2025, da novembre ad aprile, lasso di tempo in cui gli organismi di sorveglianza pubblicano le loro analisi settimanali sui dati epidemiologici e virologici. E è da qui che emerge che nell’intera stagione 2024-2025 i casi stimati di sindrome similinfluenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono stati circa 16.129.000, numero mai raggiunto nelle precedenti stagioni influenzali. Tra i campioni analizzati nell’ultima settimana della stagione influenzale 33 (3,6%) sono risultati positivi per virus respiratorio sinciziale, 7 (0,7%) per Covid e i rimanenti 287 sono risultati positivi per altri virus respiratori (148 (16%) Rhinovirus, 68 (7,3%) Metapneumovirus, 26 Adenovirus, 21 virus Parainfluenzali, 18 Coronavirus umani diversi dal Covid e 6 Bocavirus).

Una bella compagnia che potrebbe ripresentarsi in squadra anche nella stagione che si avvicina e che, come sempre, dovrebbe toccare il suo apice intorno alla metà di gennaio, quando sarà palese l’effetto della socialità innescata dalla feste di fine anno. Chi andrà a farsi vaccinare contro l’influenza potrà contestualmente chiedere i vaccino anticovid. L’anno scorso in Romagna i vaccinati sono stati 221.610.