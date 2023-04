Informagiovani, sportello attivo a Ponente

Lo sportello ’Informagiovani’ del Comune è aperto negli uffici al 65 di via Squero, dove c’è il Centro per l’impiego. Siamo nella zona di Ponente prospiciente il porto, dove vengono fornite informazioni sullo studio, i tirocini, la formazione e le opportunità del territorio per i giovani. Lo sportello è aperto lunedì e martedì dalle 14 alle 16, e venerdì mattina dalle 10.30 alle 12. Gli interessati possono avere informazioni al 327-0514601 o inviando una mail a [email protected]