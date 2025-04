Informatica oltre gli streotipi, a giugno i corsi di ‘Ragazze Digitali’

A giugno si terranno una serie di iniziative gratuite rivolte alle studentesse del terzo e quarto anno delle scuole superiori. Saranno organizzati laboratori che offrono un’opportunità unica per avvicinarsi all’informatica e alla programmazione in modo creativo e coinvolgente. L’iniziativa rientra nel progetto Ragazze Digitali che si svolgerà nei Campus universitari romagnoli dal 16 al 27 giugno 2025, per un totale di 50 ore . "L’iniziativa, completamente gratuita, riservata alle ragazze della III e IV superiore – spiega la prof.ssa Antonella Carbonaro, coordinatrice del progetto – oltre all’obiettivo di avvicinare le ragazze all’informatica e alla programmazione, si pone l’intenzione di offrire spunti sui nuovi orizzonti introdotti dall’Intelligenza Artificiale". info https://www.serinar.it/summer-camp-2025/