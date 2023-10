Informatica, tripletta del ‘Pascal’

Centocinque ‘atleti’ provenienti da tutta Italia, tra cui anche studenti cesenati e forlivesi si sono distinti per le loro notevoli abilità. La 23esima edizione delle Olimpiadi Italiane di Informatica si è svolta dal 12 al 14 ottobre a Bergamo. Un risultato eccellente è stato raggiunto dallo studente di 5G del Pascal Elia Soldati che nel corso delle cinque ore di gara è riuscito a realizzare 340 punti sui 400 a disposizione raggiungendo così la medaglia d’oro. Importanti medaglie di bronzo vanno poi agli alunni del Pascal Lorenzo Morini della 3E e Federico Palmiotto della 3H che si sono distinti per le loro doti e abilità. La compagine accompagnata dal docente Lucchi Matteo è rientrata a Cesena vittoriosa. Ad eccellere anche gli studenti Mario D’Ambrosi e Alessandro Damiani delle classi 5Bs e 3Fs di Scienze applicate del Liceo Scientifico ‘A.Righi’ che sono rientrati tra i primi 23 migliori punteggi delle Olimpiadi Italiane di Informatica, aggiudicandosi entrambi l’argento. I cinque alunni si aggiudicano anche la possibilità di entrare a far parte degli studenti olimpici che parteciperanno alle Olimpiadi Internazionali di Informatica previste in Ungheria dal 28 agosto al 4 settembre 2024. Gli alunni sono arrivati alla finale che vedeva la partecipazione di 105 atleti provenienti da ogni parte d’Italia dopo aver superato la selezione scolastica dello scorso dicembre, che vedeva iscritti più di diecimila studenti.