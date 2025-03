Informazioni di primo intervento, incontro con la Croce Verde

Il comitato di zona Villalta-Borella, l’associazione di volontariato Chi Burdel ed il Comitato culturale Il Mulino, hanno organizzato un incontro sul tema delle "Informazioni di primo intervento sanitario", curato dai formatori della Croce Verde di Cesena. L’appuntamento è martedì sera, 1 aprile, alle 20.45, presso la scuola elementare di Villalta Ricci-Ortali, al numero 289 di via Cesenatico. L’evento, nelle intenzioni degli organizzatori, vuole essere anche un momento di aggregazione importante per i cittadini, che avranno la possibilità di conoscere le nozioni base essenziali di primo soccorso sanitario. Nella vita di tutti i giorni, sul lavoro come in altre situazioni, spesso ci si trova di fronte ad incidenti o persone colpite da un malore; ed è proprio in quei momenti che è fondamentale sapere come comportarsi, perchè un tempestivo primo intervento sanitario, prima dell’arrivo dell’ambulanza del 118, può essere determinante per salvare la vita del malcapitato ed agevolare l’intervento dei soccorritori.

Bruna Bonoli, la presidente del comitato di zona Villalta-Borella, in una nota invita tutti i residenti a partecipare: "Abbiamo pensato di organizzare questa iniziativa a partecipazione gratuita assieme ad altre due realtà, Chi Burdel ed il Comitato culturale Il Mulino, per coinvolgere di più le persone. Sarà l’inizio di una collaborazione che porterà vantaggi ai residenti di due frazioni unite nello stesso quartiere, per creare ulteriori occasioni di incontro".

g. m.