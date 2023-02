Infornata di strade sotto i ferri, cantieri dal centro alla periferia

Miglioramento della sicurezza per automobilisti, ciclisti e pedoni, e monitoraggio dello “stato di salute” delle strade comunali. Così come già avvenuto per le vie Andrea Costa, IV novembre, Serraglio, Padre Vicinio da Sarsina, da via Pini a via Artidoro Bazzocchi, San Colombano, Della Valle, Belletti, Savona, da via Ceriana e via Arenzano, Lonigo e Montebello, nelle prossime settimane si procederà con ulteriori lavori lungo i tratti stradali che presentano segni di usura del manto stradale, come buche e avvallamenti, e che per questa ragione necessitano di un intervento di risanamento.

Il Comune interverrà stanziando una somma di 300 mila euro (su una spesa complessiva del 2023 pari a 700 mila euro), i lavori saranno eseguiti nei seguenti tratti stradali: viadotto Martin Luther King, in prossimità della rotonda Marzolino e in via Marzolino, viale Marconi, Andrea Costa, Ubaldo Comandini, nel quartiere Fiorenzuola. Sono interessati centro e periferia. Procedendo verso il Centro urbano si interverrà inoltre in Corso Cavour, e ancora lungo le vie Cervese, Boscone e Calcinaro, tra i quartieri Cervese Sud e Ravennate. "Abbiamo approvato il progetto – commenta l’Assessore Christian Castorri – o che raccoglie gli interventi di manutenzione stradale da eseguire già a partire dalle prossime settimane, a cui se ne aggiungeranno altri, Le manutenzioni di strade e marciapiedi, con relativo rifacimento della segnaletica, assumono una posizione centrale nel nostro bilancio. I lavori riguarderanno anche alcune vie interessate dal passaggio del Giro d’Italia in programma a Cesena per il prossimo 14 maggio".

Gli interventi elencati potranno comportare alcune modifiche temporanee alla sosta nelle vie interessate dai cantieri.