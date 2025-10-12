Infortuni sul lavoro. Tredicimila denunce nei primi otto mesi del 2025

Si celebra oggi, 12 ottobre, la 75ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro e la Cisl Romagna richiama l’attenzione su un tema che continua a segnare profondamente il territorio: la sicurezza nei luoghi di lavoro. I dati Inail, aggiornati ad agosto 2025, mostrano che in Emilia-Romagna sono state presentate 49.561 denunce di infortunio, di cui 53 con esito mortale, e 5.283 denunce di malattie professionali, in aumento rispetto alle 5.085 dello stesso periodo del 2024. In Romagna ci sono state quasi 13mila denunce nei primi otto mesi del 2025.

"Numeri troppo alti – ha detto Francesco Marinelli, segretario generale della Cisl Romagna - che testimoniano una realtà fatta di fragilità diffuse, ritmi di lavoro intensi e una prevenzione che fatica a tradursi in azioni concrete. In Romagna, con oltre 12.900 denunce nei primi otto mesi dell’anno per infortunio e più di 2.000 per malattie professionali, la sicurezza resta un’urgenza". Nel dettaglio a Forlì-Cesena ci sono state nei primi otto mesi dell’anno 4.715 denunce di infortunio (+3,3% rispetto al 2024), 14 con esito mortale, e 1.025 denunce di malattie professionali. A Ravenna: 4.732 denunce di infortunio, 3 decessi e 604 denunce di malattie professionali, quasi il 50% in più rispetto all’anno scorso. A Rimini: 3.475 denunce, nessun decesso ma 376 malattie professionali, anch’esse in crescita. Il quadro conferma come la Romagna resti un territorio fortemente esposto, in particolare nei settori dell’edilizia, della logistica e dell’agricoltura.

"Il lavoro deve far crescere le persone, non metterle in pericolo - sottolinea Marinelli - Il quadro resta critico e non possiamo rassegnarci all’idea che morire o ammalarsi di lavoro sia normale. Dietro ogni numero c’è una persona, una famiglia, una comunità ferita".

Fondamentale per la Cisl è l’impegno per far crescere la cultura del lavoro nelle giovani generazioni. insieme alle altre organizzazioni sindacali e agli enti istituzionali, porta avanti da oltre vent’anni a Rimini un progetto dedicato alla sicurezza sul lavoro nelle scuole. Questo percorso, mirato a diffondere una vera cultura della prevenzione fin dai banchi, è un esempio di buona pratica. Quest’anno, la Cisl Romagna, insieme alle altre organizzazioni sindacali e istituzionali, darà avvio al progetto anche nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna .