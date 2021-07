Alfero di Verghereto (Forlì Cesena), 26 luglio 2021 - A distanza di pochi giorni altra tragedia sul lavoro, è avvenuta questa mattina nell’azienda Eurocave a Corneto di Verghereto in via Villa di Corneto. Ha perso la vita un giovane operaio marocchino di 38 anni, secondo una prima ricostruzione l’uomo insieme a dei colleghi aveva appena tagliato delle lastre di pietra grezza e stava iniziando a spostarle con un muletto quando si sono sganciate e lo hanno colpito violentemente.

In azienda c’era personale sanitario, è stato subito soccorso ma davanti ai colleghi impietriti dal dolore non c’è stato nulla da fare. Abitava a Verghereto, era sposato e aveva dei figli. Sul posto il 118, i carabinieri e la Medicina del lavoro. Ricordiamo che la settimana scorsa nella zona di Sarsina era morto sul colpo un altro marocchino, sempre di 38 anni, che in una azienda agricola si era ribaltato col trattore sul quale stava lavorando finendo schiacciato dal mezzo meccanico.