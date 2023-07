Ingegnera cesenate finalista al premio per Top manager negli Usa: chi è

Cesena, 3 luglio 2023 – Si chiama Alice Buratti, è cesenate, ingegnera gestionale, ed è una delle 10 donne finaliste al ‘Women in it Awards 2023’ negli Stati Uniti, per la categoria ‘Donna dell’anno’.

La cerimonia avverrà a New York il 14 settembre e, pur incoronando solo una delle 10 candidate al premio, rende merito a una ristretta rosa di donne "straordinarie per i loro eccezionali contributi nel mondo della tecnologia": un riconoscimento che premia modelli positivi di donne che fanno delle materie scientifiche uno strumento di emancipazione e affermazione personale, in barba agli stereotipi di genere. Alice ha fondato il "Gender Equity team" presso la multinazionale Clarasys per supportare le donne nel perseguire la propria carriera aziendale.

Alice, come ha acquisito le sue competenze?

"Diploma all’istituto Geometri e laurea a Bologna in Ingegneria Gestionale. Nel 2008 mi sono trasferita a Milano iniziando a lavorare per una azienda globale specializzata in consulenza strategica, gestionale, digitale e tecnologica. Nel 2013, seguendo colui che sarebbe diventato mio marito, sono andata a Londra e da lì, in America".

Di cosa si occupa?

"A Londra ho iniziato a lavorare per Clarasys, società specializzata nella consulenza aziendale. Lì 5 anni fa è nato mio figlio e, dall’ottobre del 2022, con mio marito e il bambino siamo a New York dove lavoro per la sede americana della mia azienda".

Famiglia e lavoro come si conciliano?

"In modo frenetico, soprattutto quando si deve contare solo su se stessi. Ho la fortuna che mio marito mi supporti nel perseguire la mia carriera".

Qual è la sua giornata tipo?

"Inizia alle 5.30 per fare attività fisica. Alle 7.30 porto mio figlio all’asilo e un’ora dopo, inizio a lavorare con l’Europa, e con i clienti in America nel pomeriggio. Alle 17.30 corro a prendere il bambino e mi fermo al parco a giocare prima di tornare a casa, dove inizia la routine serale".

Per quale competenza è stata segnalata per il Premio?

"Nella mia azienda sono stata la prima donna a tornare ad un ruolo di consulente dopo la maternità e la prima donna ad essere trasferita dall’Europa all’America con un bambino piccolo. Negli ultimi anni, ho visto professioniste lasciare il lavoro o prendere incarichi part-time per gestire la famiglia".

La sua azienda le è venuta incontro?

"Al rientro dalla maternità ero stata assegnata ad un ruolo molto complesso: lanciare una soluzione innovativa per un cliente in oltre 130 Paesi, e allo stesso tempo mi stavo adattando alla nuova routine. Ho parlato con i miei direttori, e ho fondato il Gender Equity team presso Clarasys per supportare le donne nel perseguire una carriera manageriale in consulenza. Ho condiviso la mia storia con altre giovani consulenti donne per supportarle e migliorare la loro esperienza rispetto a significativi cambiamenti di vita".

In Italia avrebbe avuto uguali opportunità?

"Ricordo in Italia ci fosse ancora un senso di gerarchia molto forte, invece all’estero ho imparato cosa significa lavorare in un’organizzazione in cui viene riposta fiducia nel team, si promuove ‘sicurezza psicologica’ e le persone possono esprimere le proprie idee a ogni livello. Nella mia azienda celebriamo mensilmente successi, ma anche fallimenti, una opportunità straordinaria di crescita che va condivisa piuttosto che nascosta. L’uguaglianza di genere è un tema per tutti. Ancora troppo pochi uomini sostengono l’idea".

Come incentivare le giovani a dedicarsi alle materie Stem?

"Un professore mi disse che non sarei mai diventata un ingegnere e che avrei dovuto dedicarmi all’insegnamento: un giudizio dettato da un pregiudizio. Ma io la presi come una sfida. È importante che si incoraggino le attività Stem a livello scolastico, a partire dall’asilo, favorendo le nostri giovani a incontrare role model che le ispirino. Durante il mio percorso universitario, una manager fu invitata a presentare il suo lavoro in consulenza strategica e ne fui affascinata, in quel momento decisi che volevo fare quello che faceva lei. Se non fosse stato per quell’incontro, forse non sarei qui a rispondere a queste domande in attesa della grande finale di questo prestigioso Awards".