Ingerisce medicine appena rubate e si sente male

Cesena, 18 novembre 2024 – Furto finito male a Cesenatico: due giovani ladri denunciati e uno ricoverato in ospedale.

Con un amico aveva compiuto un furto in appartamento, ingerendo poi le medicine appena rubate si è sentito male, finendo ricoverato all'ospedale. I Carabinieri di Cesenatico hanno denunciato due giovani, uno minorenne l'altro appena maggiorenne, per furto.

Tutto è nato nei giorni scorsi con la segnalazione di un furto commesso pochi minuti prima in una casa. Sottratti alcuni medicinali, circa 200 euro in contanti, un bancomat, un cellulare ed una carrozzina elettrica per disabili. I militari hanno identificato i due presunti ladri nelle vicinanze di una fermata di autobus.

Al loro arrivo i militari hanno constatato che uno dei due si era sentito male, finendo in stato d'incoscienza, probabilmente per una intossicazione dovuta ai componenti di un farmaco. I carabinieri hanno prestato il primo soccorso al ragazzo, in attesa dell'arrivo del 118 che lo ha poi trasportato al pronto soccorso.

Il secondo fermato ha permesso di recuperare l'intera refurtiva, nel frattempo nascosta in un vicino garage in loro uso. Per i due giovani è scattata la denuncia alle Procure della Repubblica di Forlì e per i minorenni.