Ingresso sicuro per gli studenti, area transennata

Un paio di transenne ed è fatta. Poco prima del suono della prima e dell’ultima campanella scolastica, l’area a ridosso della scuola media di viale della Resistenza e dell’elementare don Milani (nella foto), da ieri e per il prossimo futuro verrà chiusa al traffico per il tempo necessario a consentire l’ingresso e l’uscita degli alunni. ‘Strada scolastica’ è la denominazione che descrive il provvedimento preso nell’ottica di tutelare la sicurezza degli alunni. Quello che è stato attuato in zona Ippodromo non è il primo caso cesenate e non sarà l’ultimo, come ha spiegato l’assessora alla scuola Elena Baredi.

"Abbiamo adottato questa decisone al termine di un percorso di confronto partecipato con le due scuole. Dipendesse solo dagli alunni, la risposta largamente maggioritaria sarebbe quella di potersi muovere a piedi, un aspetto importante, che va in ogni caso contestualizzato. Nel caso specifico della zona Ippodromo, di certo i parcheggi non mancano e dunque per le famiglie, anche per chi va più di fretta, si tratta di lasciare la propria vettura davvero a brevissima distanza, con in più il vantaggio di garantire maggiore sicurezza in particolare nell’ottica di trovare soluzioni alla sosta selvaggia. L’aspetto cruciale da abbinare è questo progetto, è quello di promuovere al meglio il ‘piedibus’".

L’idea non è piaciuta a tutti, dal momento che alcuni genitori hanno rivendicato la loro volontà di arrivare in effetti nelle immediate vicinanze dell’ingresso, sostenendo di non rilevare particolari problema di sicurezza, ma piuttosto di essere molto pressati in termini di orari, per via delle esigenze lavorative o delle diverse fasce orarie di ingresso e uscita dei figli.

