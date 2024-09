Inizia domani il Convivio teatrale di improvvisazione

Fine settimana con palcoscenico teatrale a Balze di Verghereto. Da oggi a domenica 15 settembre ritorna infatti nel paese climatico e turistico alle falde del Fumaiolo il "Convivio Teatrale di Improvvisazione", promosso da Theatro e Altrove di Cesena con oltre 30 allievi e insegnanti, provenienti da tutta l’Emilia Romagna e anche dalla contigua Toscana. Una iniziativa molto apprezzata da residenti, turisti e dagli escursionisti che scelgono il borgo appenninico di Balze, che offre già da sé stessa e dai suoi dintorni uno straordinario palcoscenico naturale.

"Giunto alla sua sesta edizione – dicono i promotori del Convivio – questo piccolo raduno teatrale montano ha portato, dal 2019, centinaia di improvvisatori a formarsi sul Monte Fumaiolo, guidati da insegnanti esperti e di grande valore, seguendo la filosofia del progetto Altrove, che da anni si impegna a far conoscere e portare il teatro nell’entroterra e nell’Appennino Romagnolo".

In particolare, domenica pomeriggio, alle 15, i due gruppi di attori, guidati da Daniele Mazzacurati di Bologna e Graziano Garavini di Ravenna, porteranno in scena il lavoro svolto durante il fine settimana con due restituzioni, aperte al pubblico, che si svolgeranno nella piazza centrale di Balze, grazie alla collaborazione della Pro Loco Balze e dell’Associazione Fumaiolo Sentieri. Oltre, come sempre, al sostegno della Regione Emilia Romagna, di Romagna Iniziative e al patrocinio del Comune di Verghereto e di Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) Emilia Romagna. Gli spettacoli sono ad ingresso gratuito e non è necessaria la prenotazione.

gi. mo.