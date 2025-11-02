Inizia la costruzione del presepe. Quest’anno proporrà Sarsina

Il Presepe 2025 sarà ambientato in una scenografia di Sarsina, comune della Valle Savio. Domani mattina, i volontari dell’associazione Folclore inizieranno in piazza Foro Boario la costruzione della capanna di legno dove dentro sarà poi realizzato il grande Presepe Meccanico. Quella di offrire ai cittadini di Gambettola e a migliaia di visitatori della Romagna un presepe molto originale e unico nel suo genere, è una tradizione nata nel 1988 e portata avanti ininterrottamente dal gruppo Folclore coordinato da Remigio Pirini. I volontari allestiranno la grande capanna di legno, poi il presepe vero e proprio sarà opera di due artisti: Marco e Luciano Fantini, padre e figlio che da molti anni si dedicano alla costruzione del presepe di Gambettola e di altri luoghi. Ogni anno il loro presepe è sempre diverso, i due artisti lo ambientano di volta in volta in un paese o borgo della Romagna dove ricostruiscono fedelmente anche nei minimi particolari: piazze, castelli e chiese; inoltre realizzano per intero anche le statuine, i costumi e i movimenti meccanici. Un aspetto del tutto originale del Presepe di Gambettola sono i personaggi che vengono inseriti in mezzo alle statuine. Nelle ultime edizioni il bambin Gesù era stato fatto nascere prima nell’Abbazia del Monte di Cesena e fra le statuine c’era il Papa cesenate Giovanni Angelo Braschi, poi a Longiano con il Santuario del SS Crocifisso, il convento dei Frati Francescani e fra i personaggi il poeta Guido Balestra e l’artista Davide Fioravanti. Lo scorso anno a Sogliano al Rubicone con le antiche fosse Malatestiane per la stagionatura del formaggio, la torre civica, la chiesa del Suffragio e nelle statuine i poeti come Giovanni Pascoli e Tonino Guerra. Nel Presepe di quest’anno ci sarà Sarsina con la sua Basilica di San Vicinio e la piazza con Tito Maccio Plauto.

Vincenzo D’Altri