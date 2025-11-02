L’importanza delle fasce

Giuseppe Tassi
L’importanza delle fasce
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Andrea Delogu Ballando Terremoto oggi Fuga Elia Del GrandeRave party abusivoAppartamento occupatoKaty Perry Bologna
Acquista il giornale
CronacaInizia la costruzione del presepe. Quest’anno proporrà Sarsina
2 nov 2025
VINCENZO D'ALTRI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Inizia la costruzione del presepe. Quest’anno proporrà Sarsina

Inizia la costruzione del presepe. Quest’anno proporrà Sarsina

Il Presepe 2025 sarà ambientato in una scenografia di Sarsina, comune della Valle Savio. Domani mattina, i volontari dell’associazione Folclore...

Il Presepe 2025 sarà ambientato in una scenografia di Sarsina, comune della Valle Savio. Domani mattina, i volontari dell’associazione Folclore...

Il Presepe 2025 sarà ambientato in una scenografia di Sarsina, comune della Valle Savio. Domani mattina, i volontari dell’associazione Folclore...

Il Presepe 2025 sarà ambientato in una scenografia di Sarsina, comune della Valle Savio. Domani mattina, i volontari dell’associazione Folclore inizieranno in piazza Foro Boario la costruzione della capanna di legno dove dentro sarà poi realizzato il grande Presepe Meccanico. Quella di offrire ai cittadini di Gambettola e a migliaia di visitatori della Romagna un presepe molto originale e unico nel suo genere, è una tradizione nata nel 1988 e portata avanti ininterrottamente dal gruppo Folclore coordinato da Remigio Pirini. I volontari allestiranno la grande capanna di legno, poi il presepe vero e proprio sarà opera di due artisti: Marco e Luciano Fantini, padre e figlio che da molti anni si dedicano alla costruzione del presepe di Gambettola e di altri luoghi. Ogni anno il loro presepe è sempre diverso, i due artisti lo ambientano di volta in volta in un paese o borgo della Romagna dove ricostruiscono fedelmente anche nei minimi particolari: piazze, castelli e chiese; inoltre realizzano per intero anche le statuine, i costumi e i movimenti meccanici. Un aspetto del tutto originale del Presepe di Gambettola sono i personaggi che vengono inseriti in mezzo alle statuine. Nelle ultime edizioni il bambin Gesù era stato fatto nascere prima nell’Abbazia del Monte di Cesena e fra le statuine c’era il Papa cesenate Giovanni Angelo Braschi, poi a Longiano con il Santuario del SS Crocifisso, il convento dei Frati Francescani e fra i personaggi il poeta Guido Balestra e l’artista Davide Fioravanti. Lo scorso anno a Sogliano al Rubicone con le antiche fosse Malatestiane per la stagionatura del formaggio, la torre civica, la chiesa del Suffragio e nelle statuine i poeti come Giovanni Pascoli e Tonino Guerra. Nel Presepe di quest’anno ci sarà Sarsina con la sua Basilica di San Vicinio e la piazza con Tito Maccio Plauto.

Vincenzo D’Altri

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata