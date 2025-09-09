Inizia la nuova stagione dell’Endas

La polisportiva Endas Cesenatico ha aperto la stagione sportiva 2025-2026 con tutte le attività. Sono iniziati infatti gli allenamenti di atletica leggera avviamento per i bambini dai 5 ai 10 anni, i corsi di ginnastica artistica avviamento e agonistica femminile e maschile, e l’atletica leggera agonistica femminile e maschile che rappresenta una delle specialità di eccellenza dello storico sodalizio sportivo. In una nota l’associazione sportiva conferma che le attività di atletica si svolgono allo stadio comunale Alfiero Moretti. Contestualmente sono iniziate in palestra anche le attività e gli allenamenti della pallavolo. A partire da ottobre, l’Endas Cesenatico attiverà i corsi di ginnastica generale per adulti, ginnastica Dolce per adulti, pilates, Minivolley Femminile e Maschile. Questi corsi sono tutti tenuti da tecnici specializzati e le persone interessate possono avvicinarsi a queste discipline, usufruendo di una settimana di prova gratuita. È possibile avere ulteriori informazioni ed iscriversi telefonando ai numeri 0547 75651 e 0547 82578, oppure rivolgendosi direttamente alla segreteria dell’Endas che è situata in via Gastone a Sozzi, al piano terra dello stadio comunale di Cesenatico dove c’è la tribuna centrale, il lunedì ed il giovedì dalle 18 alle 19.30.

g. m.