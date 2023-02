Inizia la Quaresima, stasera la messa in Cattedrale

La Diocesi celebra oggi il Mercoledì delle ceneri, giorno che segna l’inizio della Quaresima. Alle 20,30 il vescovo Regattieri presiederà la Messa in Cattedrale, a Cesena. Durante la celebrazione ci sarà il rito dell’iscrizione del nome per i catecumeni che nella notte di Pasqua riceveranno i sacramenti dell’iniziazione cristiana.

La commissione diocesana ‘Gaudium et spes’ propone il ritiro degli operatori impegnati in campo sociale e politico dal titolo "La politica vocazione altissima". L’appuntamento è per domenica 26 febbraio al monastero di Santa Maria del Monte. Alle 8 il vescovo Douglas presiederà la Messa in basilica. Alle 9 l’introduzione e la riflessione del vescovo. Seguiranno alcune testimonianze e il dibattito. Il ritiro si concluderà alle 12.

"A te una spada trafiggerà l’anima" è il tema degli esercizi spirituali serali per adulti presso il Seminario. Promossi dal Sedas, Servizio diocesano di animazione spirituale, saranno guidati dal vescovo Douglas. Per cinque serate il presule accompagnerà a una lettura e riflessione esperienziale con l’immagine della Madonna Addolorata esposta nell’omonima chiesa a Cesena.