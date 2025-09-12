"Inizia la scuola, ragazzi curate i rapporti umani"

Alla vigilia dell’apertura dell’anno scolastico il vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo rivolge gli auguri di un felice inizio a studenti e docenti in una lettera in cui si firma don Pino arcivescovo.

"Ho sempre vissuto l’inizio del nuovo anno scolastico - afferma mons. Caiazzo : come momento d’incontro con il mondo della scuola. Da parroco, in Calabria, al mattino presto del primo giorno di solevo accogliere in chiesa genitori, ragazzi e giovani studenti, insegnanti e maestri per un momento di preghiera e impartire la benedizione. Da vescovo, in Basilicata, scrivevo una lettera di augurio per il nuovo anno il primo in terra di Romagna, sento di indirizzare non un semplice augurio ma un invito a sentirci tutti, vescovo, docenti e alunni, studenti per sempre, per tutta la vita".

"Tante emergenze – prosegue il vescovo – in questi ultimi tempi, stanno affaticando i nostri pensieri e i nostri cuori, intrappolati in una spirale priva di fiducia e speranza. Dopo aver sperimentato l’ansia e la fragilità a causa della pandemia, stiamo assistendo al grido della terra stanca di accogliere il sangue di vittime innocenti in Palestina, in Ucraina e in altre parti del mondo in cui le guerre sono dimenticate".

Il vescovo prosegue aggiungendo che "il mondo della scuola viene in nostro soccorso per aiutare a crescere non solo nella conoscenza di nozioni, ma nei rapporti umani e nell’impegno di quel bene comune che sa difendere la dignità della persona contro ogni forma di ingiustizia e discriminazione. Papa Leone XIV ci dice: ’I giovani del nostro tempo, come quelli di ogni epoca, sono un vulcano di vita, di energie, di sentimenti, di idee. Lo si vede dalle cose meravigliose che sanno fare, in tanti campi. Hanno però anche loro bisogno di aiuto, per far crescere in armonia tanta ricchezza e per superare ciò che può ancora impedire il sano sviluppo".