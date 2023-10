Iniziano i lavori al via il senso unico alternato

Ieri mattina è iniziato l’allestimento del cantiere nel ponte di viale Roma. L’importante manufatto che collega le due sponde della Vena Mazzarini e consente il collegamento tra il centro ed il lungomare, necessita di essere ristrutturato per garantirne la stabilità e quindi la sicurezza. Le maestranze per allestire l’area hanno dovuto effettuare anche delle modifiche alla viabilità in accordo con il Comune e la Polizia locale, in quanto si procederà a riqualificare metà del ponte alla volta e questo soprattutto per consentire il traffico veicolare a senso unico alternato e regolato da un semaforo.