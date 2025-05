Iniziano i lavori di riqualificazione in due vie

A San Mauro Pascoli, domani inizieranno i lavori di riqualificazione di via Morandi e via Di Vittorio. Gli interventi consisteranno, per quanto riguarda via Di Vittorio, nella realizzazione di un percorso pedonale a raso e parcheggi sul lato monte, e nella realizzazione di una pista ciclabile sul lato mare, nel tratto tra via del Sole e via Morandi. Su via Di Vittorio, a lavori ultimati, sarà istituito un senso unico di marcia, in direzione via Villagrappa – via Nuova Circonvallazione.

Via Morandi sarà invece interessata dalla realizzazione di un percorso pedonale a raso e parcheggi su un lato, e di una pista ciclabile fino all’intersezione con via Villagrappa dall’altro lato. Saranno riasfaltate e verranno riqualificati gli impianti di illuminazione pubblica.

Il costo totale del progetto di valorizzazione è di circa 250mila euro e i lavori dureranno tre mesi. Dicono il sindaco Moris Guidi e la vicesindaca e assessora ai Lavori Pubblici Stefania Presti: "Si tratta di un importante intervento di riqualificazione che interessa due vie cittadine di primaria importanza. Si è cercato di intervenire salvaguardando in primis la sicurezza stradale degli utenti deboli, pedoni e ciclisti, per l’immediata vicinanza della scuola primaria Zavalloni di via Villagrappa".

e. p.