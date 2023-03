Iniziano i preparativi per le elezioni del 14 maggio

Fra un mese e mezzo, domenica 14 maggio, si voterà per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale. Si voterà dalle 7 alle 23, e lunedì 15 dalle 7 alle 15. L’eventuale ballottaggio per l’elezione del sindaco si terrà domenica 28 e lunedì 29. Nel frattempo si stanno preparando gli arredi di seggi e sezioni elettorali. Per i seggi - che ospitano le 5 sezioni in cui sono ripartiti gli elettori del Comune– verranno acquistate anche brandine pieghevoli (per 512 euro), per il pernottamento dei militari o del personale di vigilanza ai seggi. Non si hanno dati per la composizione delle liste e quante saranno; pare che l’attuale amministrazione comunale uscente di centro-destra si ripresenterà con gli stessi nomi, mentre un’altra lista sicura sarà quella di centro-sinistra.

Edoardo Turci