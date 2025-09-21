Iniziati i lavori del nuovo asilo: "Sempre più vicini alle famiglie"

Sono iniziati i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido di via Leone ad opera della ditta Lacky srl di Imola. La fine dei lavori è prevista entro primavera, quindi la struttura sarà pronta per l’inizio del prossimo anno scolastico. I lavori sono finanziati dal Pnrr, con 330mila euro arrivati tramite un decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito per il ’Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia’. Con l’ultima variazione di bilancio approvata in consiglio comunale sono stati stanziati ulteriori 150mila euro di fondi comunali per la creazione della sezione lattanti dai 4 ai 9 mesi, attualmente non presente a Cesenatico. I posti disponibili in totale saranno 80 e nel frattempo per l’anno scolastico appena iniziato, il Comune ha azzerato le liste d’attesa. Le domande per il nido Piccolo Mare a gestione diretta e per il nido L’Arcobaleno in concessione, sono state in totale 87, di cui 37 conferme e 50 nuove iscrizioni. Le richieste delle famiglie sono state tutte soddisfatte e sono stati opzionati anche 15 posti comunali extra a tempo pieno per il nido L’arcobaleno, nel caso alcune famiglie presentino domanda tardiva. Il sindaco Matteo Gozzoli è soddisfatto: "Sono partiti i lavori di uno dei progetti a cui teniamo di più, perché andrà a rispondere a un’esigenza prioritaria delle famiglie, con la creazione di nuovi posti nido; sul versante scuole continua il nostro impegno". L’assessore Emanuela Pedulli sottolinea che "una nuova struttura è un potenziamento centrale per la nostra offerta educativa e una sfida che era il momento di affrontare. Cerchiamo di essere vicini alle famiglie con questi servizi così importanti".

g. m.