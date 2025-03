Iniziati i lavori di pulizia delle reti bianche, nere e delle caditoie

Hera da quest’anno è subentrata al Comune di Cesenatico nella gestione delle fogne e sono iniziati i lavori di pulizia delle reti bianche, delle reti nere e delle caditoie. Tali interventi sono stati pianificati in base alle segnalazioni e nella zona di Ponente si è partiti dall’asse fognario che termina con l’impianto idrovoro impiegato a pompare le meteoriche del porto e dell’asse che segue via Cavour. Sono interessate le vie Cattaneo, Sciesa, Caboto, Mameli e Cadamosto. Sono state rimosse anche numerose occlusioni da radici che impedivano il deflusso normale delle acque piovane. A breve inizieranno i lavori a Zadina. Inoltre, si stano effettuando operazioni di pulizia delle reti nere della zona del porto, compresi gli allacci di bar e ristoranti, poi si proseguirà nelle vie Baldini, Squero e Semprini. Nella zona di Villamarina le maestranze si sono concentrate in via Fermi ed è stata rimossa una occlusione da radici al collettore che afferisce all’idrovoro di piazza Volta. In piazza Comandini è stato effettuato un lavoro di rimozione delle radici che occludevano gli scarichi e realizzato un collettore di collegamento, eliminando così i ristagni; in via Abba è stata realizzata ex novo una caditoia per risolvere altro problemi di ristagno, mentre in via Giusti all’incrocio con via Manzoni sono state realizzate due caditoie. Saranno pulite tutte le caditoie dei quartieri a mare della ferrovia. Il sindaco Matteo Gozzoli fa il punto: "Per riparare i danni delle ultime alluvioni sono già stati investiti 700mila euro e nel Piano triennale abbiamo destinato un milione e mezzo di euro per potenziare le fognature bianche".

g.m.