Iniziati i lavori sulle strade

A Savignano sono iniziati nuovi lavori di manutenzione straordinaria in un gruppo di strade comunali urbane ed extraurbane. Si tratta delle vie Pulida, Borghetto, Pisacane, un tratto di via Colombarazzo II e via Euclide. Allo slot si aggiunge la riqualificazione urbana di via Montefiorino. Gli interventi prevedono il rifacimento del tappeto di usura per tutta la superficie e, a seguire, bonifiche puntuali e posa del binder. Saranno verificate e dove necessario integrate le linee per la regimazione delle acque bianche e per l’illuminazione pubblica. Più corposo l’intervento su via Montefiorino dove è prevista la riqualificazione urbana partendo dalla demolizione del marciapiede ammalorato e al suo rifacimento totale. Sono previste nuove aiuole, di dimensioni consone allo sviluppo della piantumazione di essenze arboree, sarà realizzata la regimazione idrica delle acque bianche (caditoie, chiusini, e opere complementari). A chiusura dei lavori, verranno effettuati la fresatura e il rifacimento del tappeto di usura della sede stradale. Saranno adeguati i punti di illuminazione esistenti e riordinati gli spazi di sosta e i percorsi pedonali con un Loges per ipovedenti e adeguamento degli stalli per disabili, oltre al rifacimento completo della segnaletica orizzontale e verticale. I lavori sono stati affidati alla ditta Pozzi Raffaele di Rimini, con una durata stimata di 90 giorni salvo imprevisti e condizioni meteorologiche avverse. L’avvio del cantiere è programmato per la metà del mese di settembre. L’intervento ha richiesto un investimento complessivo di 700 mila euro.