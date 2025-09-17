"Iniziativa utile, tiene alta l’attenzione sui locali da affittare"

"Non è che ci si può aspettare da iniziative artistiche le chiavi su come agire per i rilancio del commercio di prossimità, ma ritengo che il festival FuMe sia utile perché porta l’attenzione sui piccoli negozi e sulla loro importanza. Se la rete distributiva perde i pezzi si vive peggio in centro, nelle periferie, in tutta la città". Così il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani valuta l’affissione dei bigliettini con i desideri sulle vetrine spente. "Quei bigliettini sono un segnale di interesse e testimoniano che le persone, tutte noi persone, abbiamo bisogno dei negozi di vicinato e deve essere condotta una grande operazione culturale per sensibilizzare la comunità sul loro utilizzo, cercando di favorirlo e rendendo i piccoli negozi fruibili e accessibili in modo comodo e agevole come chiunque desidera quando si mette in moto per andare a fare shopping. Quindi ben venga l’iniziativa del festival FuMe, ed è bello anche il richiamo a come quelle attività erano in passato grazie alle fotografie di Cesena di Una Volta. Anche Confcommercio nel 2012 promosse una mostra di foto d’epoca del commercio che ebbe grandi riscontri".

"Avevo notato anch’io i biglietti nei negozi è mi ero incuriosito – afferma il direttore di Confesercenti Ravenna Cesena Graziano Gozi –. Premetto che spesso quando si affrontano le problematiche del centro il rischio è quello di farlo in un’ottica politica prevalente o esagerando le difficoltà da una parte o adducendole solo a questioni nazionali dall’altra. Tutto questo senza stare al merito, che è sempre quello che conta".

"Ciò detto - continua il direttore Gozi – Confesercenti ritiene che l’iniziativa col fregio verde nei negozi sfoiti di qualche mese fa e anche del festival abbiano il pregio di tenere il problema dei negozi sfitti al centro dell’attenzione e ciò aiuta a riflettere, mantenere aperto il dibattito con suggerimenti utili per la salvaguardia del commercio di prossimità. Piuttosto che le diatribe, serve un confronto da parte di tutti sulle azioni migliori da intraprendere".