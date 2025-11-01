Iniziative in via Fiorentini e al centro studi Calisesi

Il Pesce fa Festa entra nelle giornate clou. La manifestazione organizzata da Confesercenti e Confcommercio con il patrocinio del Comune, propone tanti piatti della tradizionale cucina marinara a prezzi contenuti e anche delle varianti e delle innovazioni, sempre utilizzando il pesce fresco dell’Adriatico come materia prima. Gli stand sono aperti a pranzo e cena, mentre l’area fieristica è aperta dalle 9 alle 22 circa. Oltre a mangiare e bere bene in compagnia di ristoratori e pescatori di Cesenatico, la città propone iniziative di intrattenimento e per divulgare la cultura del mare.

Oggi in via Fiorentini il pubblico potrà scoprire Binario 9 ¾, un borgo magico ispirato al mondo di Harry Potter, tra duelli, pozioni e partite di quidditch. La partecipazione è gratuita e la proposta è dedicata alle famiglie con bambini e ragazzi. Dall’altra parte del porto canale, in via Squero, il Centro Studi Calisesi – Museo dei Pescatori è aperto al pubblico la mattina dalle 10 a mezzogiorno ed il pomeriggio dalle 15 alle 18, per delle visite alla mostra permanente dedicata ai pescatori di Cesenatico, ma anche letture e laboratori per bambini. Inoltre questa mattina, ma con ritrovo alle 9.45, è in programma ’Explore the fishermen’s world’, il percorso per scoprire il mondo della pesca e dei pescatori. Le persone interessate possono ottenere informazioni e prenotare telefonando al 328 3631089, oppure recandosi direttamente nel centro durante gli orari di apertura al pubblico. Anche questi servizi sono tutti a partecipazione gratuita.

Il mercato ambulante allestito durante la sagra, nelle vie del centro storico e nella prima parte del lungomare viale Carducci, propone invece prodotti dell’artigianato, prodotti tipici e modernariato.

g.m.