Inizio lavori sul Rubicone per quattro milioni di euro

di Ermanno Pasolini

A Savignano sul Rubicone nello storico fiume sono stati aperti i cantieri dei lavori nel tratto compreso tra il ponte Bailey di via Galeazza e via Bastia, mentre proseguono gli interventi già avviati nella frazione di Fiumicino, e nel tratto a monte del ponte di via Togliatti. Dicono il vicesindaco Nicola Dellapasqua e l’assessora ai lavori pubblici Stefania Morara: "I lavori in somma urgenza della Regione ammontano a 4 milioni di euro, e sono necessari per ripristinare la scarpata del fiume, consolidando, e in alcuni punti ricostruendo, le sponde gravemente compromesse a seguito dell’alluvione. Solo dopo che saranno stati eseguiti questi interventi, sarà possibile ripristinare la sede stradale e la viabilità. Per il tratto tra via Galeazza e via Bastia sono previsti due diversi cantieri sulla sponda destra, uno dei quali, il più complesso, prevede il consolidamento mediante la realizzazione di pali e muri in cemento armato.

A Fiumicino, proseguono gli interventi diffusi sia sulla sponda sinistra che su quella destra. In via Rubicone Destra nel tratto compreso tra i civici 3320 e 3500, si stanno concludendo i lavori di spostamento dei sottoservizi, e inizieranno subito quelli di consolidamento spondale. Per questo, il tratto rimarrà chiuso al traffico per un ulteriore mese. I mezzi saranno operativi anche a mare a Fiumicino, per tutti i necessari interventi diffusi sull’asta del Rubicone. Continueremo ad aggiornare la popolazione sull’andamento dei lavori. Ringraziamo l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile per l’attenzione e la cura con cui, in questi anni, hanno mantenuto il nostro Rubicone e la tempestività dimostrata in questi ultimi mesi per progettare e intervenire lungo le sue sponde, per ripristinare i tratti colpiti da questo straordinario e calamitoso evento".

A Savignano lo storico fiume Rubicone durante l’alluvione del maggio scorso era stato l’unico a non essere esondato e aveva tenuto bene la sua piena, anche se ci sono stati un centinaio di movimenti franosi, non però dovuti alla fortissima corrente d’acqua che andava verso il mare. La fortunata mancata esondazione è stata dovuta anche al fatto che negli ultimi anni l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile hanno sempre tenuto pulito il fiume ed i suoi argini da erbacce e arbusti. I numerosi interventi di consolidamento spondale, risagomatura, le nuove briglie, le ripetute pulizie degli argini hanno avuto un ruolo molto importante durante fenomeni eccezionali come questo. Gli argini erano comunque riusciti a contenere la piena del fiume, in particolare dove erano state poste le massicciate e i massi ciclopici.