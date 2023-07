Innamorato di San Mauro Mare dal 1984

Dal 1984 ad oggi ha scelto il grazioso paese di San Mauro Mare come meta abituale delle sue vacanze. E’ Roberto Rigoni di Thiene, che è stato accolto dal vicesindaco Cristina Nicoletti, presso l’Hotel Villa Boschetti, in cui ha trascorso ultimamente le sue vacanze con la famiglia, per la tradizionale e intima cerimonia di premiazione riservata a quanti nel tempo hanno confermato il loro amore verso San Mauro Mare. Si legge nella pergamena consegnata dalla vicesindaca Cristina Nicoletti: "Al Signor Rigoni Roberto, in segno di ringraziamento per l’affettuosa fedeltà alla nostra località balneare".