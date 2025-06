Innovazione didattica, i corsi formativi al Primo circolo

La direzione didattica del Primo Circolo di Cesenatico con la dirigente scolastica Lucia Santarsiero (nella foto), propone un ricco piano di iniziative formative finanziate dal Pnrr. Con le linee di investimento ’Nuove Competenze nuovi linguaggi’ e ’Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale destinate al personale scolastico’, l’istituto ha promosso l’innovazione didattica attraverso l’introduzione di nuove tecnologie e metodologie di insegnamento, capaci di ridurre il divario digitale e garantire a tutti i bambini le medesime opportunità di accesso all’apprendimento equo e di qualità.

Per ciascuna classe quinta della scuola elementare sono stati avviati percorsi formativi per potenziare la lingua inglese condotti da esperti madrelingua, mentre gli alunni di quarta sono stati coinvolti in laboratori curati da una formatrice scientifica specialista in genetica applicata. Il potenziamento delle competenze Stem ha riguardato anche i piccoli di 5 anni delle materne, con altri laboratori per imparare a ragionare in modo creativo, ma allo stesso tempo logico.

La formazione ha riguardato anche le insegnanti che hanno frequentato i percorsi formativi di lingua e metodologia Clil, Digital Storytelling, Modelling 3D. La dirigente Lucia Santarsiero è soddisfatta: "I percorsi attivati grazie ai fondi Pnrr sono una preziosa opportunità per garantire un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, come richiesto dall’Agenda 2030 in un’ottica di miglioramento reale dei processi di insegnamento e apprendimento. Con il finanziamento del Fondo di coesione, in questi giorni abbiamo attivato ulteriori percorsi formativi promossi dal Mim e rientranti nel programma Agenda nord".