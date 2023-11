Innovazione digitale per moda e calzature

A Villa Torlonia a San Mauro Pascoli nasce il Tech4Fashion Hub, incubatore di startup innovative nel campo della calzatura e della moda. Evoluzione del Cercal Lab nato nove anni fa, il nuovo progetto mette a disposizione nuove idee imprenditoriali nel settore, prestigiosi spazi in una sede rinnovata e un team di professionisti a supporto. Domani alle 15 a Villa Torlonia si terrà l’inaugurazione dei nuovi spazi, grazie al finanziamento della Regione Emilia-Romagna. All’inaugurazione interverranno la sindaca Luciana Garbuglia, il presidente del Cercal Marco Piazzi, Corrado Monti presidente RomagnaBanca, i rappresentanti delle start-up Defaence, Numero Chiuso, 01 DNA e l’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico Vincenzo Colla. Per l’occasione saranno consegnati diplomi del corso IFTS Cercal completato a luglio 2023. Il costo complessivo del progetto è stato di 310.500 euro con un contributo regionale concesso pari ad 248.400 euro, corrispondente all’80% delle spese ammesse al finanziamento. Il progetto ha previsto la riqualificazione di spazi presenti presso Villa Torlonia, è stato avviato a maggio 2021 e si chiuderà a fine 2023. L’operatività dell’incubatore sarà comunque mantenuta nei prossimi anni grazie al supporto del Comune di San Mauro Pascoli. Dice la sindaca Luciana Garbuglia: "San Mauro Pascoli è un punto di riferimento per il mondo dell’alta moda e in particolare per il settore calzaturiero, con importanti brand che hanno sede nel distretto. Qui è presente anche il Cercal, Centro internazionale di formazione dedicato al comparto. Già dal 2015 il Comune di San Mauro Pascoli sostiene il progetto ’Cercal Lab’, iniziativa supportata anche da RomagnaBanca e nei primi anni anche da Sammauroindustria, realizzata all’interno del Cercal, che offre ai giovani la possibilità di sviluppare progetti nel campo della calzatura, della pelletteria, degli accessori, orientati alla sperimentazione o allo sviluppo di idee imprenditoriali, anche in collaborazione con le imprese. Così recuperiamo anche un’altra parte di Villa Torlonia, circa 80 mq. Spero che questo sia il primo passo verso la sede del Cercal a Villa Torlonia".

Ha continuato Serena Musolesi direttrice della scuola Cercal: "Cercal Lab negli anni ha ricevuto più di 40 progetti con richieste di adesione, dei quali 6 progetti si sono sviluppati in lavoro autonomo e 3 sono stati presentati da start-up già costituite. Ora Cercal Lab si integra con un vero e proprio incubatore di idee innovative, team e start-up, orientato sul settore della moda e dell’Ict, che ha una nuova sede presso Villa Torlonia e mantiene la possibilità di utilizzo dei laboratori e della sede Cercal". Ai progetti selezionati vengono messi a disposizione gratuitamente, per 9 mesi, spazi e i servizi tipici degli incubatori: supporto allo sviluppo dell’idea, formazione, contatti con la rete EmiliaRomagnaStart-Up e con il network del Cercal e dei partner.