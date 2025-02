"Innovazione e sostenibilità al servizio delle imprese" è stato il tema al centro del convegno svoltosi nella Sala Pio VII dell’Abbazia del Monte di Cesena, con l’organizzazione del Bcc Romagnolo in collaborazione con Bcc Leasing, la società specializzata in leasing del gruppo bancario Bcc Iccrea. Nel corso dell’incontro, al quale ha partecipato un folto numero di imprenditori, sono state illustrate le modalità di investimento ai sensi della “Transizione 5.0” a supporto del passaggio dei processi produttivi a un modello energetico più efficiente e sostenibile, basato sul ricorso a energie rinnovabili e con l’obiettivo di conseguire un risparmio energetico.

Dopo i saluti del presidente della banca Roberto Romagnoli e l’introduzione dei lavori da parte del direttore Fausto Poggioli, sono intervenuti Gianluca De Candia prime advisor di EasyFintech e Giorgia Obici business manager del Gruppo Finservice. I relatori hanno presentato agli imprenditori che hanno gremito la sala, le modalità di accesso ai finanziamenti e alle agevolazioni fiscali e più in generale hanno illustrato come Bcc Romagnolo, in collaborazione con i partners specializzati nel settore, possono fornire un importante supporto alle aziende che intendono approcciare le opportunità di crescita, innovazione e di sviluppo sostenibile riconducibili alla Transizione 5.0.